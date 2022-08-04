"Це свідчення втрати адекватності": Резніков відреагував на заяву Amnesty International

Єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян ще живі, хоча вже могли б загинути, і що мільйони мають дім, хоча могли його втратити, – це самовіддані героїчні дії Сил Оборони України.

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував заяву міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, порушуючи закони війни і наражаючи на небезпеку життя людей.

Заяву очільника Міноборони опублікувала Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет. Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, зокрема – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов'язання. Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших ЗАХИСНИКІВ. Це я як юрист говорю", - наголосив Резніков.

Він також нагадав факти звірячого поводження російських окупантів:

росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної;

росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених;

росіяни масово ґвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе;

росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу.

"Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували", - зазначив очільник Міноборони України.

Нагадаємо, Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.

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