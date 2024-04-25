Це свідчить про перехід Росії до стратегії "Алеппо": експерт – про ракетні удари РФ по містах України

Зараз питання часу та нарощування спроможностей України з тим, щоб змусити ворога змінити алгоритм поведінки, аби йому було більш дошкульно, ніж нам, зазначив Михайло Гончар.

Противник зараз йде по ескалаційній моделі з розрахунку на те, щоб зламати моральний дух українців.

Таку думку висловив експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар в етері "Еспресо".

"Щодо нашої енергетичної інфраструктури, то Росія не робить нічого нового, якщо порівнювати з тим, що вона робила у 2022 та 2023 роках. Але є переростання в іншу якість. Зараз ми часто згадуємо про Харків, також відбуваються удари по Сумах, бачимо і Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Кривий Ріг, Одеса – це свідчить про перехід Росії, я умовно називаю, до стратегії "Алеппо", – зауважив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Михайло Гончар нагадав, що Алеппо – це сирійське місто, яке у 1216 році зазнало бомбардування російської авіації. Тоді в Алеппо нищилася вся інфраструктура, не зважаючи чи то військова, чи цивільна.

"Зараз Росія, не маючи можливості добитися якогось успіху на лінії фронту або отримуючи тільки тактичні успіхи, задіює саме такий сценарій. І цей сценарій полягає не тільки у нищенні критичної інфраструктури, а й завдаванні ударів по цивільній інфраструктурі", – прокоментував експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин.

На думку Гончара, це терор у стилі "Алеппо", який ставить подвійну мету, з одного боку – морально зламати українське суспільство, а з іншого – через не можливість реалізації якихось пропагандистських зазначених цілей, наприклад, як взяти Харків чи вийти на кордони так званої ДНР, противник поставив за мету – завдати Україні максимально можливого ураження по різних напрямках.

"Зараз питання часу та нарощування наших спроможностей з тим, щоб змусити ворога змінити алгоритм поведінки, аби йому було більш дошкульно, ніж нам. Тільки тоді противник гіпотетично може змінити таку свою поведінку. Поки що ті удари, які завдаємо ми по російській території, є для країни-агресорки дошкульними, але вони не здатні генерально змінити їхню таку стратегію і відмовитися від ударів, які зараз завдають по українських містах. Навпаки вони якраз зараз йдуть по ескалаційній моделі з розрахунку на те, щоб зламати моральний дух українців", – резюмував Гончар.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили актуальні новини з фронту.

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