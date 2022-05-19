"Це свідчить про повний провал вторгнення": Зеленський про намагання Росії знайти свою дивозброю

"Це свідчить про повний провал вторгнення": Зеленський про намагання Росії знайти свою дивозброю

Керівництво РФ, на думку Володимира Зеленського, боїться визнати, що на найвищому державному і військовому рівні в Росії допущені катастрофічні помилки.

У пропаганді нацистської Німеччини був такий термін "вундерваффе", що означає - "дивозброя".

Чим ясніше ставало, що у російських загарбників немає шансів у війні, тим більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 травня.

"І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою "вундерваффе". Нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення. Але знов-таки і про те свідчить, що вони бояться визнати, що на найвищому державному і військовому рівні в Росії допущені катастрофічні помилки. Тож, будуть придумувати ще не одне "вундерваффе", поки Збройні сили України і усі наші захисники і захисниці покроково звільнятимуть нашу землю", - зазначив президент.

За словами Зеленського, відповідь на запитання "скільки часу це триватиме?" може дати лише реальна ситуація на полі бою.

"Намагаємось якнайшвидше. Це точно. Ми зобовʼязані прогнати окупантів і гарантувати Україні реальну безпеку", - резюмував президент.

Нагадаємо, заява Росії про застосування лазерної зброї у війні проти України задля економії ракет свідчить про те, що понад дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу.

"Ми пам'ятаємо про Крим" – звернення Володимира Зеленського за 18 травня

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