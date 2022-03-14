"Це свідомий напад російських військових": Зеленський прокоментував вбивство журналіста зі США

Схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять, додав президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський журналіст Брент Рено загинув внаслідок свідомого нападу російських військ.

Про це голова держави сказав під час свого відеозвернення 13 березня.

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"Сьогодні в Київській області був убитий американський журналіст Брент Рено. Його колега поранений. Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять. Але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять" – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 13 березня під обстрілами російських військ Ірпені Київської області загинув 51-річний американський журналіст Брент Рено, який мав зі собою посвідчення кореспондента The New York Times.

Згодом у виданні повідомили, що він не мав їхньої акредитації.

Разом з Рено був ще один журналіст. Він зазнав поранення, проте вижив і був доставленій до лікарні.