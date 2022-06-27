Це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів: Данілов прокоментував масовані ракетні обстріли

Це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів: Данілов прокоментував масовані ракетні обстріли

Секретар РНБО переконаний, що українці не злякалися недільних ракетних обстрілів, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі.

Недільні ракетні обстріли Києва, Черкас та інших регіонів України – це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Секретар РНБО нагадав, як у 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило.

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"Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті самі наслідки, що й нальоти Люфтваффе – українці не злякались, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", - підсумував він.

Нагадаємо, стало відомо, звідки Росія атакувала Київ.

Раніше в ISW назвали імовірні причини обстрілу росіянами житлового будинку в Києві.

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