"Це те, що всі знають, але бояться сказати": Кулеба про ідею Макрона щодо західних військ в Україні

Еммануель Макрон допускає можливість введення своїх військ до України та говорить про посилення гарантій безпеки.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що слова президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення західних військ в Україні не стала несподіванкою для нашої країни.
Про це він сказав в інтерв'ю ELTA, яке цитує Delfi.
Кулеба наголошує, що дискусія, викликана ідеєю Макрона заощадить час Європі.
"Чи стало це повідомлення президента Макрона для нас несподіванкою? Ні. Складається враження, що Париж – перша європейська столиця, яка публічно визнає очевидне. Інші столиці занепокоєні та невдоволені цим фактом. Це теж очевидно. Але дискусія, спровокована цим повідомленням з Парижа, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше. Не лише для України, а й для Європи", - каже міністр.
Кулеба наголосив, що у багатьох європейських столицях досі немає розуміння, що допомога Україні – це не благодійність, а порятунок життів власних громадян, економія великих коштів, які інакше пішли б на власний захист.
"Цей меседж від Макрона – це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі", - наголосив Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про наміри президента Франції Еммануеля Макрона ввести війська до України.
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