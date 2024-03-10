"Це те, що всі знають, але бояться сказати": Кулеба про ідею Макрона щодо західних військ в Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що слова президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення західних військ в Україні не стала несподіванкою для нашої країни.

Про це він сказав в інтерв'ю ELTA, яке цитує Delfi.

Кулеба наголошує, що дискусія, викликана ідеєю Макрона заощадить час Європі.

"Чи стало це повідомлення президента Макрона для нас несподіванкою? Ні. Складається враження, що Париж – перша європейська столиця, яка публічно визнає очевидне. Інші столиці занепокоєні та невдоволені цим фактом. Це теж очевидно. Але дискусія, спровокована цим повідомленням з Парижа, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше. Не лише для України, а й для Європи", - каже міністр.

Кулеба наголосив, що у багатьох європейських столицях досі немає розуміння, що допомога Україні – це не благодійність, а порятунок життів власних громадян, економія великих коштів, які інакше пішли б на власний захист.

"Цей меседж від Макрона – це те, що всі знають, але бояться сказати. Він просто перший, хто почав відкрито говорити про те, що, на мою думку, має розуміти кожна розумна людина в Європі. Якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі", - наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про наміри президента Франції Еммануеля Макрона ввести війська до України.

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