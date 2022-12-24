"Це терор, це вбивста заради залякування": Зеленський про ворожий обстріл центру Херсона

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Херсона, який здійснили сьогодні російські окупанти.

"Соцмережі, скоріш за все, позначать ці фото як "чутливий контент". Але це не чутливий контент – це реальне життя України та українців.

Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивста заради залякування та задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо", - написав президент.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, Росія обстріляла центр міста Херсон. Загинули щонайменше 5 людей. Станом на зараз відомо про 35 поранених, 16 з них - у важкому стані.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

За минулу добу, 23 грудня, російська армія з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків 71 раз обстріляла Херсонщину. Загинули п'ятеро людей, 17 отримали поранення.

30 обстрілів за добу: війська РФ вдарили по Херсону

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