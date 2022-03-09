"Це терор Росії проти мирного населення": в Ізюмі без їжі й води на евакуацію чекають понад 5 тисяч людей

"Це терор Росії проти мирного населення": в Ізюмі без їжі й води на евакуацію чекають понад 5 тисяч людей

В Ізюмі відсутні електрика, газ, тепло, вода.

Евакуація людей з Ізюма Харківської області 9 березня через обстріли окупантів та недотримання умов російською стороною була фактично зірвана. Наразі понад 5 тисяч осіб сидять без води й їжі та чекають на евакуацію.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Десятки автобусів, які виїхали за жителями, - так і не потрапили до міста. Лише шість одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб. Так само не потрапив до міста гуманітарний конвой із продуктами, водою, теплим одягом та іншим найнеобхіднішим", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов розповів, що в Ізюмі відсутні електрика, газ, тепло, вода, також не працюють мобільний зв'язок, інтернет, радіо/ТБ.

"Всі перебувають в укриттях. Місцева влада їздила по сховищах, аби сповістити людей про евакуацію. За попередніми даними, понад 5 тисяч осіб потребують евакуації! Без їжі, без води, без тепла! Це терор з боку російського окупанта проти мирного населення України", - написав Синєгубов.

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