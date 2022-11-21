Це терористичні ракети: у ЗСУ повідомили, навіщо росіяни перевезли з Білорусі С-300

Ракети, які РФ запускає по Україні, оснащені металевими елементами, які розлітаються при вибуху і травмують людей.

Вивезені з Білорусі ракети армія країни-терористки Росії може використати для посилення обстрілів прифронтових територій України.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни мають на озброєнні і "Бук" М1, М2, М3, і "Тор", і "Панцир", і "С-300", і "С-400" тощо. Ними окупанти "наситили тимчасово захоплені території і погрожують Повітряним силам ЗСУ".

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Утім, саме ракети С-300, якими окупанти спершу гатили по Україні одиночними залпами, а потім масовими по прифронтових містах, у росіян вважаються застарілими.

"Ми знаємо що Росія робить з ракетами С-300. Це зенітні ракети, які призначені для ураження повітряних цілей… ", - сказав Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ додав, що всі перераховані вище ракети, якими росіяни бомблять Україну, є терористичними, адже оснащені металевими елементами, які розлітаються при вибуху і травмують людей.

Він пояснив, що для їхнього збиття потрібно, щоб їх запускали із відстані не менше 100 кілометрів, проте окуповані території значно ближчі.

"Якщо б ці ракети випускались за 100-150 кілометрів, то можна було вирахувати траєкторію ураження, але якщо це за 40 кілометрів, то точності жодної. Тому ці ракети летять по мирній інфраструктурі. Тому Білорусь передає ці ракети Росії, бо вони хочуть більше обстрілювати прифронтові міста", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, 20 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджав, що росіяни намагаються залишити українців в блекауті, щоб схилити керівництво до переговорів і тимчасового так званого перемир'я, аби використати час для перегрупування і нового нападу. За його словами, нові удари можна очікувати будь-коли.

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