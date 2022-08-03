"Це точно не наступ": військовий експерт пояснив дії російських військ на півдні України

Перекидання російських військ на південь України не варто називати наступом. Характер бойових дій на Донбасі свідчить не про наступ, а про дуже повільне фронтальне витискання.

Нова серйозна спроба окупантів рухатися вперед означає що в Кремлі не можуть співвіднести наявний воєнний потенціал і політичні цілі.

Про це військовий експерт, головний консультант відділу воєнної політики центру безпекових досліджень Інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков написав у Мережі.

"На фоні того, що Московія може перенацілюватися на південь, куди перекидає додаткові сили, пара думок вголос. Перше трошки про поняття. Не використовуйте, будь ласка, термін "наступ" до того, що можуть спробувати робити московити", – зауважив експерт.

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Він пояснив, що коли кажуть про наступ, то в головах людей виникають зразки операції Другої світової війни, коли доволі швидко проривалася тактична глибина оборони в декількох місцях, вводилися сили розвитку прориву, які оточували/знищували значні сили противника.



"Що ж ми побачили по характеру бойових дій на Донбасі – це точно не наступ, це дуже повільне фронтальне витискання. Не більше того", – запевнив Бєлєсков.

Він також пояснив, що нова серйозна спроба російських військ рухатися вперед означає, що в Кремлі не можуть співвіднести наявний воєнний потенціал і політичні цілі.

"Політика, яка ставить завдання більші, аніж можуть військові, це шлях в нікуди. Перш за все, пусте спалення ресурсів", – зазначив військовий експерт.

Окрім того, він поінформував, що після появи в арсеналі ЗСУ 22 пускових установок М142, М270, MARS II та боєкомплектів, активність оборони України зросте в рази.

"При цьому це дуже мобільні, а отже живучі платформи, за допомогою яких будемо краще виснажувати московитів в обороні, зберігаючи життя наших армійців", – пояснив Бєлєсков.

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"Як на мене, заводити більші сили на правий берег Дніпра на Херсонщині, поки 4 лінії комунікацій – під вогневим контролем ЗСУ, – це іще один верх ідіотизму від московитів", – резюмував експерт.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, Росія хоче зімітувати масований наступ на півдні України, щоб максимально налякати ЗСУ, а потім примусити Київ сісти за стіл переговорів.

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