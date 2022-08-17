"Це точно вже не "друга армія світу": Резніков повідомив, скільки окупантів воюють проти України

На сьогодні для війни проти України Росія накопичила до 135 тис. бійців, але не всі вони є професійними військовими. Усі вони складають 115 батальйонно-тактичних груп.

Із цих БТГ Росії 105 на сьогодні діють на фронті.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

"Сумарно це, напевно, у військовому вимірі до 135 тисяч осіб. Але потрібно ще раз повторити, що це вже коктейль. Там є і найманці, і псевдомобілізовані, і мобілізовані студенти з тимчасово окупованих територій в ОРДЛО, і Росгвардія, і кого там тільки немає. Плюс в тому числі професійні військові", – розповів міністр.

Водночас він зауважив, що Росія вже гарантовано не володіє "другою армією світу". Адже війська загарбників застосовують у боях застарілу техніку радянського зразка.

"Це точно вже не "друга армія світу". Так, вони великі за кількістю. У них багато ресурсів на складах і в арсеналах. Але навіть цей ресурс у них вже старий. Вони навіть везуть в Україну танки Т-62", – зауважив Резніков.

Нагадаємо, голова Міноборони також заявив, що війна в Україні не може бути "замороженою", як це було після анексії Криму та окупації частини Донбасу.

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