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"Це той же сценарій, що в Бучі": в Росії заперечують звинувачення окупантів у злочинах проти мирного населення Харківщини

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"Це той же сценарій, що в Бучі": в Росії заперечують звинувачення окупантів у злочинах проти мирного населення Харківщини

Фото: Associated Press

В Росії вкотре вдалися до брехні щодо звинувачення окупантів у нелюдських злочинах на Харковщині.

В Росії прессекретар фюрера Путна Пєсков цинічно відреагував на звинувачення окупантів у військових злочинах на Харківщині.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

За словами Пєскова, в окупованому росіянами Ізюмі “розвивався сценарій, як у Бучі”. Прессекретар Путіна цинічно заперечує злочині військових РФ, які вони чинили проти мирного населення.

"Це той же сценарій, що в Бучі. За одним сценарієм все розвивається. Це брехня. І, звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії", – сказав Пєсков.

В Росії також заявили, що можуть відповісти на “посягання на Крим”.

"Крим – невід'ємна частина російської федерації. Тому будь-які претензії на російську територію отримають належну відповідь", – заявив Пєсков.

Нагадаємо, що в Росії різко впали доходи від експорту нафти та нафтопродуктів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
805
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