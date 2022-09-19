"Це той же сценарій, що в Бучі": в Росії заперечують звинувачення окупантів у злочинах проти мирного населення Харківщини

В Росії вкотре вдалися до брехні щодо звинувачення окупантів у нелюдських злочинах на Харковщині.
В Росії прессекретар фюрера Путна Пєсков цинічно відреагував на звинувачення окупантів у військових злочинах на Харківщині.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
За словами Пєскова, в окупованому росіянами Ізюмі “розвивався сценарій, як у Бучі”. Прессекретар Путіна цинічно заперечує злочині військових РФ, які вони чинили проти мирного населення.
"Це той же сценарій, що в Бучі. За одним сценарієм все розвивається. Це брехня. І, звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії", – сказав Пєсков.
В Росії також заявили, що можуть відповісти на “посягання на Крим”.
"Крим – невід'ємна частина російської федерації. Тому будь-які претензії на російську територію отримають належну відповідь", – заявив Пєсков.
Нагадаємо, що в Росії різко впали доходи від експорту нафти та нафтопродуктів.
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