"Це глухий кут": Арестович пояснив, чому намагання окупантів захопити Сєвєродонецьк – погана для них ідея

На сьогодні з військового погляду Сєвєродонецьк вже не становить жодної цінності. І російські війська вкладають туди свої сили та ресурси лише задля доповіді про те, що вони все ж взяли місто.

Захоплювати Сєвєродонецьк, який розташований нижче від Лисичанська, де українські війська тримають оборону, є дуже поганою ідеєю.

Таку думку радник керівника Офісу президента Олексій Арестович висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 31 травня.

"Там складно, але абсолютно не сумно. Зрозуміло, що командування наше втілює певний задум затягування цих товаришів до пастки під удари нашої артилерії, під витрати і засобів, і особового складу, здатного вести штурмові дії в цих штурмових атаках порожнього міста, який вже не становить жодної цінності військової. Людську, звісно, становить, як будь-яке місце, населене людьми. І для тих, хто жив у Сєвєродонецьку, це, звісно, особиста трагедія", – розповів радник голови ОП.

Також читайте Операцією зі взяття Сєвєродонецька керує особисто Путін - військовий експерт

"Але з воєнного погляду, якщо підняти рамку і подивитися вище, то вони заради символізму вкладають свої війська, свої ресурси. Тому що Сєвєродонецьк щодо Лисичанська – це глухий кут. Брати місто, що розташоване нижче за Лисичанськ, нижче за інше місто, де наші війська тримають оборону – війська противника – це дуже погана витівка. Але зате буде доповідь, що взяли. Ви ж наказали – ми взяли", – пояснив Арестович.

Нагадаємо, ввечері 31 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, проте не змогли оточити угруповання ЗСУ.

"Стара" Європа отримує другого Гітлера: аналіз 100 днів війни з Олегом Ждановим

Читайте також: