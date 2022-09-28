"Це тупик": Арестович заявив, що в Росії не залишилося стратегії у війні проти України

Росія опинилася в тупику, в неї не залишилося стратегії щодо війни проти України. Все, що роблять росіяни, лише погіршує їхню ситуацію.
Яскраві приклади цього – оголошення мобілізації та погрози ядерною зброєю.
Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом, адвокатом Марком Фейгіним.
"У них узагалі не залишилося стратегії. Dead end – англійською це звучить, тупик. Все, що вони роблять, тільки погіршує ситуацію. Мобілізація – найяскравіший приклад. Погроза застосування ядерної зброї – найяскравіший приклад", – сказав він.
"Я фізично відчуваю, як у Кремлі боряться залишки розуму, розумних людей з такими "ну, а шо? А які варіанти? Ну, щось робити треба, інакше типу…" Це, звісно, цирк на дроті. Це російсько-японська війна в кубі. Такого грандіозного самозливання, напевне, світова історія не знає. Зливається просто величезна держава з, як ми вважали, розумними людьми, а виявилися тупіші від тупих", – додав Арестович.
"Ну, які там стратегії? Там все розповзається, країна, як мокрий папір у руках. Вони самі її вбивають", – зазначив радник ОП.
Нагадаємо, за оцінками військового експерта Олега Жданова, війна в Україні не триватиме кілька років. Навіть новий людський ресурс Росії не допоможе їй виграти цю війну.
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