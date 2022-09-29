"Це умисне вбивство Кремлем своїх громадян" - американський генерал про мобілізацію у Росії

Військовий зазначив, що нацменшини, які живуть у РФ, платять найбільшу ціну серед усіх громадян країни-агресора.

Оголошена в Росії мобілізація, під яку потрапляють навіть чоловіки без досвіду служби в армії, є навмисним вбивством своїх громадян. Насамперед це стосується національних меншин.

Про це заявив колишній командувач американських військ у Європі генерал у відставці Бен Годжес в інтерв'ю ВВС.

Ходжес зазначив, що погрози Кремля, як і мобілізація, є лише "визнанням того, що ситуація стрімко погіршується".

Військовий зазначив, що нацменшини, які живуть у РФ, платять найбільшу ціну серед усіх громадян країни-агресора.

"Більшість загиблих і поранених є вихідцями з цих етнічних груп – це також можна вважати навмисною спробою, хоч і менш очевидною або менш прямою, знищити деякі з них", – заявив Ходжес.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов висловив думку, що президент Росії Володимир Путін, оголосивши так звану "часткову мобілізацію", намагається не лише врятувати ситуацію на фронті, але й вирішити "етнічне питання" в національних республіках РФ.

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