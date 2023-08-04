“Це унікальний корабель”: експерт оцінив втрату "Оленегорского горняка" для флоту РФ

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь заявив, що кожен знищений великий десантний корабель для військово-морського флоту Росії є безповоротним ударом.

Про це він говорив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, корабель "Оленегорский горняк", який отримав пробоїну після атаки морським дроном, дотягнули до військово-морської бази РФ у Новоросійську, але можливість його відновлення сумнівна.

"Навіть грошима це не можна... Це не сотні мільйонів доларів, це більше... Вони однаково такі кораблі не збудують. Це унікальний корабель, їх трошки більше 10 на всіх флотах ВМФ Росії”, – зауважив Самусь.

Експерт наголосив, що це судно було збудоване в Польщі ще за часів Варшавського договору. “Росія такі кораблі не може робити, вони не можуть взагалі десантні кораблі робити... Кожен знищений такий корабель – це удар безповоротний", – підкреслив він.

Нагадаємо, великий десантний корабель "Оленегорский горняк" було виведено з ладу внаслідок атаки морських дронів на російську військово-морську базу в Новоросійську в ніч проти п'ятниці, 4 серпня.

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