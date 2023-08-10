"Це утилізація, ви просто як м'ясо": прозріння дружини окупанта – перехоплення ГУР

Дружина окупанта "прозріла", що у планах російського керівництва – утилізувати якомога більше народу.

Дружина окупанта у розмові зі своїм чоловіком визнала, що так звана "СВО" – це просто утилізація російського населення.

Про це йдеться у телефонній розмові окупанта з дружиною, яку перехопила українська розвідка.

Дружина загарбника обурюється щодо відсутності демобілізації для мобілізованих військовослужбовців, яких змушують підписувати контракт.

"Виходить, вас вас не демобілізують, а контракти підсовуватимуть? От пі***аси. Ти розумієш, Юро, якщо ти підпишеш – все, це п****ц".

Росіянка визнає, що так звана СВО – це утилізація їхнього населення, пропонує окупанту дати хабар пів мільйона рублів керівництву, щоб демобілізуватися.

"Та не відпустять, я впевнена, що не відпустять. Юро, готуйся до гіршого. Тому що зараз усі ці закони. Зараз закон він взагалі вийшов на кшталт якщо є якесь звання, до 60-ти років можуть призвати. Це утилізація. Вони утилізують, їм не потрібні люди. Ви просто як м'ясо для них. У них у планах – утилізувати якомога більше народу. Це навіть не приховують", – говорить дружина окупанта.

Раніше російський окупант розповів, як загарбники на передовій п'ють брагу бідонами, стріляють корів заради розваги і бояться "міфічних" поляків на фронті.

Інший росіянин розповів дружині, що завербовані зеки із Бурятії і Ханти-Мансійська "їдуть на фронт довше, ніж воюють".

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