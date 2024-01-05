Це увійшло в історію: генерал США зробив заяву про збиття "Кинджалів" Україною

Виявилося, що ракети не є невразливими, як заявляли в Кремлі.

Збиття українською системою ППО російських гіперзвукових ракети Кинджал" увійшло в історію. Виявилося, що ці повітряні цілі є вразливими.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних ЗС НАТО в Європі, екскомандувач Військово-повітряних сил США в Європі та Африці генерал Філіп Брідлав.

"Україна змогла збити ці ракети "Кинджал". Це увійшло в історію. Ми з’ясували, що вони не є невразливими, про що свого часу казав Путін. Він рекламував, що це найкращі з усіх видів ударних ракет. Тепер ми розуміємо, що це не так, особливо проти останніх версій ракет Patriot та певних інших ракет, які ми передали Україні. Вони справді здатні збити "Кинджали", – наголосив він.

Брідлав також додав, що під час останньої масованої атаки по Україні Росія використовувала "дуже цікаву тактику". Спочатку атакувала багатьма менш потужними безпілотниками, щоб навантажити українську ППО. Потім окупанти вдарили кількома потужнішими, але дешевшими ракетами, а гіперзвукові ракети "Кинджал" росіяни запустили аж під час третьої хвилі.

Генерал підкреслив, що ЗСУ добре виконують роботу з обмеженою кількістю спроможностей, які наразі мають.

"Але якщо взяти те, що ми надіслали, і порівняти це з мапою України, для необхідного захисту територій – мої руки навіть не поміщаються в екран – ми недостатньо дали Україні. Нам потрібно надавати їм більше можливостей... Ми повинні дати їм також ті речі, які не стріляють: датчики, радари, пункти управління, які поєднують усе це разом", – пояснив військовий.

Нагадаємо, 2 січня російські загарбники здійснили масовану атаку України засобами повітряного нападу різних типів. Протиповітряна оборона України знищила 72 ворожі повітряні цілі, зокрема 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

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