"Це важка втрата для кожного з нас": на Донбасі загинув боєць 25-ї повітряно-десантної бригади

"Це важка втрата для кожного з нас": на Донбасі загинув боєць 25-ї повітряно-десантної бригади

Боєць отримав смертельне поранення.

На Донбасі загинув 23-річний боєць 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Станіслав Богуславський.

Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

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За повідомленням, це сталося під час ворожого обстрілу позицій українських військових. Хлопець отримав поранення, несумісне з життям.

"Це важка втрата для кожного з нас. Молодший сержант Богуславський С.А. був щирою, відкритою людиною, готовий завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких користувався повагою та авторитетом. Але ворог своїми підступними діями обірвав життя десантника, патріота, справжнього сина свого народу", – йдеться в повідомленні.

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