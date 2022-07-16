"Це важливіше, ніж Донбас": Фукуяма вважає реалістичним повернення Херсона та портів на Азові

У найближчі кілька місяців українським військовим буде важко повернути під свій контроль Донбас. Найреалістичніша стратегія – зосередитись на півдні країни, повернувши Херсон та порти на Азовському морі.

Так, кінця літа можна буде побачити реальний прогрес на півдні України.

Про це американський філософ та політолог Френсіс Фукуяма розповів в інтерв'ю DW.

"Думаю, що найреалістичніша стратегія на цей момент – зосередитись на півдні країни, знову відкрити Україні доступ до Чорного моря, повернувши Херсон та порти на Азовському морі. Це важливіше, ніж Донбас. Я думаю, що повернення Донбасу буде важко здійснити в найближчі кілька місяців", – сказав політолог.

Він наголосив, що для України дуже важливо повернути доступ до чорноморських портів, щоб відновити експорт усіх своїх сільськогосподарських товарів, а також розірвати блокаду Одеси.

Фукуяма переконаний, що саме звільнення Херсона та зняття блокади портів стане реальною передумовою для початку переговорів про припинення вогню.

"Я собі це так уявляю, що саме на цьому вони (українці – ред.) збираються зосередитись. Вони вже почали наступ у районі Херсона і досягли там певного прогресу. Якщо, скажімо, до вересня чи жовтня вони справді звільнять цей район, це закладе передумови для початку серйозних переговорів про припинення вогню. Але я не думаю, що українці зможуть домогтися їх до того, як відкриють доступ до зовнішнього світу Чорним морем", – розповів філософ.

Нагадаємо, за даними аналітиків, російські війська виходять із оперативної паузи на Донбасі, починаючи наступи на північ від Слов’янська, на південний схід від Сіверська, навколо Бахмута та на південний захід від Донецька.

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