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“Це вчасно та сильно”: Зеленський назвав зброю із нового пакету американської допомоги

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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“Це вчасно та сильно”: Зеленський назвав зброю із нового пакету американської допомоги

Фото: Associated Press

Вперше Україна отримає від США броньовані машини Bradley.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, конгресменам та всьому американському народу за потужний пакет оборонної допомоги, який було оголошено у п’ятницю, 6 січня.

У традиційному вечірньому зверненні український лідер назвав зброю, яку отримають ЗСУ від американських партнерів.

“Вперше ми отримаємо броньовані машини Bradley – це саме те, що треба. Нові гармати й снаряди, зокрема високоточні. Нові ракети. Нові дрони. Це вчасно та сильно. Загальний обсяг цього пакету підтримки від США – майже 3 мільярди доларів”, - повідомив Зеленський.

За його словами, такий потужний пакет оборонної допомоги став конкретним результатом недавнього візиту до Вашингтона і проведених там переговорів.

“Я дякую президенту Байдену, дякую конгресменам і всім американцям, які цінують свободу, і які знають, що свободу варто захищати, і які почули Україну під час мого візиту у Вашингтон”, - сказав український президент. 

Нагадаємо, у рекордному пакеті військової допомоги Україні США будуть БМП Bradley, які називають "вбивцями танків". 

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Дата публікації
Перегляди
484
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