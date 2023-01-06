“Це вчасно та сильно”: Зеленський назвав зброю із нового пакету американської допомоги

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, конгресменам та всьому американському народу за потужний пакет оборонної допомоги, який було оголошено у п’ятницю, 6 січня.

У традиційному вечірньому зверненні український лідер назвав зброю, яку отримають ЗСУ від американських партнерів.

“Вперше ми отримаємо броньовані машини Bradley – це саме те, що треба. Нові гармати й снаряди, зокрема високоточні. Нові ракети. Нові дрони. Це вчасно та сильно. Загальний обсяг цього пакету підтримки від США – майже 3 мільярди доларів”, - повідомив Зеленський.

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За його словами, такий потужний пакет оборонної допомоги став конкретним результатом недавнього візиту до Вашингтона і проведених там переговорів.

“Я дякую президенту Байдену, дякую конгресменам і всім американцям, які цінують свободу, і які знають, що свободу варто захищати, і які почули Україну під час мого візиту у Вашингтон”, - сказав український президент.

Нагадаємо, у рекордному пакеті військової допомоги Україні США будуть БМП Bradley, які називають "вбивцями танків".

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