Це величезна континентальна війна: Арестович розповів, як формуються запити щодо зброї

Україна просить від Заходу менше зброї, ніж потрібно ЗСУ для ефективної оборони.

Це робиться для того, оскільки в Україні розуміють, що Захід не зможе надати таку велику кількість озброєння.

Про це 14 червня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Ми завжди просимо мінімум зброї. Це - велика континентальна війна. І якщо росіяни виставили 1200 одиниць зброї 152-мм калібру, то нам потрібно хоча б 500, щоб протистояти. А поки все 1 до 10. І це не бажання розділити НАТО, нажитись за чужий рахунок. Це - звичайна військова необхідність, яка пов'язана з тим, що якщо вони хочуть, щоб Україна вціліла, то потрібно так. Ми зайвого не просимо. Я знаю, як формуються запити на зброю. Я був присутній під час цього. Проблема у тому, що ми самі применшуємо кількість необхідної зброї, бо розуміємо, що Захід не може нам її надати. Тобто ми просимо менше. Але ми не можемо просити зовсім мало, бо це - велика континентальна війна", - сказав Арестович.

Нагадаємо, у США розказали, що від зустрічі у форматі "Рамштайн" очікують на нові постачання зброї для України.

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