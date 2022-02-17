Це велика провокація - Зеленський про обстріл проросійськими бойовиками дитсадка в Станиці Луганській

Це велика провокація - Зеленський про обстріл проросійськими бойовиками дитсадка в Станиці Луганській

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу дві виховательки отримали контузію.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл проросійськими бойовиками дитячого садка в Станиці Луганській. Український лідер назвав "це великою провокацією" російсько-окупаційних сил.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишилися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші", - наголосив Зеленський.

Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та @OSCE залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2022

Нагадаємо,в четверг, 17 лютого, близько 9:30 російські окупанти вдалися до артилерійського обстрілу селища Станиця Луганська на Луганщині. Один зі снарядів поцілив у дитсадок у Новій Кондрашівці, дві виховательки отримали контузію. Тим часом сепаратистські Telegram-канали поширюють фото з місця інциденту, стверджуючи, що дитсадок на окупованій території обстріляли військові ЗСУ.

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