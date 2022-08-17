Це відкрита боротьба двох регулярних армій: Резніков розповів, чи можливе "заморожування" війни

Війна, яку розпочала агресорка Росія 24 лютого, не може бути "замороженою", як це було після анексії Криму та окупації частини Донбасу.

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що можливий варіант пониження активності залежно від того, який сезон. Крім того, важливі ресурси, а вони виснажуються з обох сторін, які потребують часу на відновлення.

Про це керівник Міноборони сказав в інтерв’ю "Голосу Америки".

"Охолодження ситуації з точки зору бойових зіткнень можливе. "Заморожування" того, що люди хочуть називати "конфліктом", я не бачу, бо це не конфлікт. Це є війна. Це відкрита війна двох регулярних армій. Одна армія вторглася на територію свого сусіда без жодного легітимного пояснення і взагалі без права на це. Тому це війна на виживання. І ми будемо захищати себе для того, щоб вижити", – наголосив Резніков.

Міністр наголосив, що Україна хоче повної деокупації окупованих територій Російською Федерацією і "виходи на кордони, які міжнародно визнані станом на 1991 рік".

"Не 2014, не 2015, не 24 лютого 2022 року. Кінцева історія - це перемога України, відновлення держкордону станом на 1991 рік", - наголосив міністр оборони.

Резніков зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила мінімум третину свого бойового потенціалу. Зокрема, це 30% "елітного корпусу: десантників, морпіхів, спецназівців, офіцерського, сержантського складу". За словами міністра, йдеться в середньому про 35-річних військових - це означає, що "років 15 було витрачено на їх підготовку".

Крім того, збита в Україні кількість ворожих літаків і вертольотів свідчить про те, що окупанти "втратили до тисячі пілотів різного рівня". Зокрема, і "льотної еліти, яка може літати з маневрами, вночі".

Як повідомлялося, Російській Федерації протягом останніх 10-15 років велася низка науково-дослідних робіт у галузі озброєнь у ключових сферах. Були створені певні зразки. Але говорити про те, що аналогів цим зразкам немає – перебільшення, вважає військовий експерт Костянтин Машовець.

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