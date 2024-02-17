Путін зберігає владу за рахунок насильства: Зеленський висловився про вбивство Навального

Російський диктатор Володимир Путін вбиває будь-кого, хто здається йому ціллю. Після вбивства опозиціонера Навального - сприймати Путіна як легітимного главу абсурдно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

“Путін вбиває, кого захоче, – чи то лідера опозиції, чи то будь-кого іншого, хто здається саме йому ціллю. Після вбивства Олексія Навального просто абсурдно сприймати Путіна як нібито легітимного главу російської держави. Це відморозок, який зберігає владу за рахунок корупції та насильства”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що приїжджати до нього на так звану "інавгурацію", тиснути його руку, вважати його рівним собі – це зневажати саму природу політичної влади.

Нагадаємо, що Олексій Навальний помер у російській колонії.

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