"Це відповідь Путіна на рішення ЮНЕСКО": Кулеба відреагував на обстріл Одещини

Сьогодні, 26 січня, росіяни здійснили масований обстріл України. Під атаку потрапили низка областей. Цинічний обстріл Одещини став відповіддю російського диктатора Володимира Путіна на рішення внести центр Одеси до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

"Серед цілей сьогоднішнього масованого ракетного удару, Росія завдала удару по Одесі, що призвело до масових відключень електроенергії. Ця руйнація є відповіддю Путіна на вчорашнє рішення ЮНЕСКО щодо включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини та розміщення її під посилений захист, що перебуває під загрозою", - написав Кулеба.

Зазначимо, історичний центр Одеси під захистом ЮНЕСКО. Таке рішення ухвалили за прискореною процедурою на позачерговій сесії у Парижі. Впродовж двох днів представники російської делегації намагалися завадити цьому. Але рішення, до якого Одеса йшла понад 10 років, ухвалили.

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