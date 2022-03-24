"Це відрядження мене окупило": окупант розповідає знайомим про награбоване в Україні, та як планує продавати його в РФ

"Це відрядження мене окупило": окупант розповідає знайомим про награбоване в Україні, та як планує продавати його в РФ

СБУ перехопила розмову окупанта, який розповідає, що накрав в Україні комп’ютерне обладнання та планує продати його в Росії.

Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта, який перебуває у Київській області. Росіянин розповідає про свої мародерства: вкрав комп’ютерне обладнання та планує продати його в Росії.

Окупант просить знайомого дізнатися ціну "нажитої" відеокарти та інших комплектувальних до комп’ютера.

"В принципі, це відрядження мене окупило", - сказав російський окупант.

Він також наголосив, що продовжить красти.

"Я піду зламувати квартири, на**й. Висоток тут дох*я, десятиповерхових, на**й. Буду зламувати будинки", - заявив мародер.

Заспокоюючи дружину, яка закликає його не говорити про це телефоном, каже, що на тлі всіх звірств росіян в Україні, грабунок – це не злочин.

Він вчергове підтвердив, що російські війська цілеспрямовано руйнують будинки українців.

Нагадаємо, російський окупант скаржиться бабусі, що краще підмітати вулиці, ніж воювати.

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