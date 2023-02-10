Це виклик для НАТО: Зеленський - про російські ракети у просторі Молдови та Румунії під час атаки

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що російські ракети, які під час масованої атаки України перетнули повітряний простір Молдови та Румунії, - "це виклик для НАТО".

Про це лідер України наголосив під час відеозвернення у п'ятницю, 10 лютого.

"Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України - це захист усієї Європи і світу, кожної країни, яка хоче жити. Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Я дякую усім, хто це розуміє. Я дякую усім, хто допомагає", - сказав він.

Російські ракети у просторі НАТО

Під час ракетних обстрілів Росії дві ракети, випущені по Україні, перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. О 10:18 боєприпаси здійснили перетин державного кордону України з Молдовою, а орієнтовно о 10:33 - з Румунією.

Міністерство оборони Молдови підтвердило, що російська ракета 10 лютого під час масованого обстрілу України перетнула їхній повітряний простір. В оборонному відомстві уточнили, що ракета перетнула державний кордон о 10:18. Тим часом у Міноборони Румунії спростовують цю інформаці.

Голова делегаціі у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв зазначив, що таким чином Путін провокує НАТО та підвищує ставки.

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