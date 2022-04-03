"Це виродки, які не вміють інакше": Зеленський прогнозує викриття ще більших звірств окупантів

"Це виродки, які не вміють інакше": Зеленський прогнозує викриття ще більших звірств окупантів

Президент застеріг український народ.

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про те, що історія зі звірствами російських солдатів у Бучі може повторитися в інших окупованих районах.

Про це він сказав під час свого звернення.

"Хочу, щоб ви це усвідомлювали. Ми вигнали ворога з території декількох областей. Але під контролем російських військ ще залишаються окуповані райони інших областей. І після вигнання окупантів звідти можуть відкритися ще страшніші речі. Ще більше смертей і знущань. Бо така природа російських військових, які прийшли на нашу землю. Це виродки, які не вміють інакше. І такі в них були накази", - заявив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 39-го дня російського вторгнення в Україну

ТСН.ua зібрав інформацію та фото з місць найстрашніших злочинів окупантів у Київській області: Бучі, Гостомеля, Ірпеня тощо.

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