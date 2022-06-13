Це війна, а не пікнік: Боррель відповів на закид, що зброя ЄС нібито не доходить до українських бійців

Це війна, а не пікнік: Боррель відповів на закид, що зброя ЄС нібито не доходить до українських бійців

Також він відповів на побоювання деяких європейців, що країни ЄС самі залишаться без зброї.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель відповів на провокативне питання журналіста про те, чи дійсно європейські поставки зброї доходять до українських бійців і допомагають досягати результатів на місцях.

Про це він розповів в інтерв'ю офіційному журналу ЄС.

"Це війна, а не пікнік. Росія бомбить конвої (зі зброєю. – Ред.). З нашого боку, у нас є гроші, щоб черпати з наших запасів і є що транспортувати до логістичних центрів уздовж європейських кордонів України. Але потім вони (партії озброєння. – Ред.) мають вийти на лінію фронту, і українські воїни зможуть їх використовувати. Тому ми також віддавали перевагу зброї, якою українці вже вміють користуватися", – сказав Боррель.

Також він відповів на побоювання деяких європейців, що країни ЄС самі залишаться без зброї.

"Саме враховуючи цю гіпотезу, ми прийняли план дій з трьох пунктів: спочатку відновити існуючі довоєнні потужності в Україні, потім розвивати наші потужності, щоб виробляти більше, і, нарешті, прискорити технологічну модернізацію нашого озброєння. За сто днів війни наші запаси необхідно терміново поновити", – сказав голова дипломатії ЄС.

Раніше Жозеп Боррель підтримав заклик Макрона "не принижувати Росію".

Читайте також:

Ніхто просто так не хоче давати - Зеленський про поставки зброї Україні