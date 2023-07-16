Це війна артилерії: як на Запорізькому напрямку українські штурмовІ підрозділи тиснуть на ворога

Понад півтисячі ворожих обстрілів відбулося лише минулої доби, на Таврійському відтинку фронту. Більше, як півтора десятка разів російські загони піхоти намагалися атакувати передові позиції захисників України. Водночас, на Мелітопольському та Бердянському напрямках українські штурмовІ підрозділи ціною надзусиль не припиняють методичний тиск на ворога і потроху просуваються у бік півдня.

Дізнайтеся про бойове завдання з реактивниками снайперського ґатунку на Запорізькому напрямку від кореспондентів ТСН.

"Поки у них не було таких автівок, з трьома направляючими для реактивних ракет, ці воїни нищили окупантів, по всьому фронту, переважно, мінами, 82-го калібру", - повідомляє кореспондент.

"Ми всі мінометники. Це по ходу діла теж: десь - щось, далеко - похожий принцип. Принцип наводки, десь частічно похожий", - розповідає військовослужбовець ОБрТрО Дніпропетровської області з позивним "Лука".

Військові окремої бригади тероборони Дніпропетровщини зізнаються: щойно прийняли перший бій, зрозуміли: аби ефективно бити московитів, потрібен більший калібр.

Щойно волонтери зібрали й привезли в підрозділ першу, мобільну, 122-во міліметрову реактивну артилерійську установку, всі, як один, взялися за експрес навчання.

Бій на Запорізькому напрямку Фото: ТСН

"Спочатку працювали тільки на трофейних. Їздили забирали, привозили, ними працювали. Коли ми доказали свою ефективність, тоді пішло непосредственно, що нам почали видавати", - каже "Лука".

Запорізький напрямок - працює артилерія. Фото: ТСН

Нині, дуже рідкісні й цінні, реактивні ракети, вони намагаються випускати, лише коли є - варта такого боєприпасу, ціль.

Ворожа артилерія починає працювати, щойно безпілотники чужинців помічають найменший рух, поблизу лінії зіткнення.

Запорізький напрямок - працює артилерія Фото: ТСН

"Завдяки таким точковим, блискавичним атакам воїни бригади тероборони Дніпропетровщини на тижні, крім десятків ліквідованих окупантів, знищили ще й російський комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-М”. Їх у московитів ще є, визнають воїни. Однак дедалі все менше", - зазначає кореспондент.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан розповів, де окупанти здатні втримувати оборону тимчасово захоплених територій.

Тим часом ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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