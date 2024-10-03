"Це війна. Без втрат не може бути": в 72-й ОМБР відповіли, чи вчасним був наказ вийти з Вугледара

Вугледар в Донецькій області перебував під постійним обстрілом армії РФ. Росіяни зайшов з флангів і логістика стала складною. Зокрема, важко було евакуювати з поля бою поранених захисників.

Про це розповів представник 72-ої ОМБр імені "Чорних Запорожців" Арсеній Приліпка в ефірі "Радіо Свобода".

"Але поранених вивозили. Звісно, це війна. Без втрат не може бути, але за рахунок того, що відійшли на інший рубіж, ми їх мінімізували. Наскільки це можливо", - наголосив військовий.

За його словами, тримати оборону міста далі було б "критично для наших підрозділів важко, ми б зазнали більше втрат".

"Ми у війську перебуваємо, а у війську все робиться за наказом, за командою, відповідно по ієрархії. З вищого командування – вони знають обстановку, діють і тоді вже командир бригади ухвал.є рішення. Там вже залежить від обстановки на полі бою, яким чином підрозділ виходить, якими шляхами", - відповів Приліпка на запитання про те, чи був наказ командування про вихід з Вугледара.

Він також зі власного погляду заперечив звинувачення, що командування запізно дало наказ відходити з міста.

"Дуже легко коментувати і звинувачувати командування в ухвалені певних рішень, не знаходячись на командному пункті і не володіючи тією інформацією, яка є у командира бригади, котрий володіє ситуацією на полі бою, де перебувають його підрозділи, що з його людьми, якими засобами він володіє, якими засобами він може бути підтриманий вищим командуванням. І він приймає рішення", - наголосив військовий 72-ї бригади.

За його словами, зараз військові відійшли на підготовлені позиції, які "найбільш зручними, щоб зараз тримати оборону" на напрямку.

Нагадаємо, у ЗСУ зробили важливу заяву про вихід з міста Вугледар. Зазначається, що внаслідок дій окупаційних військ виникла загроза оточення міста.

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