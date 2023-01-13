"Це війна": Данілов оцінив імовірність нового наступу росіян найближчим часом

Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій на фронті, але достеменно невідомо, де і коли може відбутись вірогідне відкриття нового фронту у разі потенційної нової атаки РФ.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов сказав в інтерв'ю "NV".

Данілов пояснив, що у ворога може бути один план і говорити на 100%, з якого конкретного напрямку чи де саме атакують росіяни, неможливо. За його словами, якщо такі заяви і лунають, то їх озвучують "диванні експерти".

"Ніхто вам зараз не скаже, де вірогідне відкриття нового фронту, а якщо скаже, то це хтось з цих людей, що сидять на дивані, такі собі диванні мольфари", - висловився Данілов.

Секретар РНБО пояснив, що плани окупантів можуть змінюватися за один-два дні, залежно від обставин на фронті. А для Російської Федерації зараз ситуація повністю виходить з-під контролю, за словами Данілова. Крім того, їх це не влаштовує і вони пішли у відкриту агресію.

"Коли ви вже перебуваєте у такій фазі, то вважати, що там ухвалене одне рішення та розписане на увесь рік, то ні, так не буває. Ми маємо готуватися до будь-якого розвитку подій. Це війна, противник постійно ухвалює ті чи інші рішення. Щоб ці рішення були інстальовані йому потрібен певний час. В сучасному світі пересування техніки, пересування особового складу, воно є видимим, і ми всі ці процеси відслідковуємо", - відповів секретар РНБО на запитання, наскільки вірогідно, що на Харківщині, або з боку Білорусі вже цього місяця можуть початися активні бойові дії.

Днем раніше секретар РНБО Олексій Данілов застерігав, що наступні два-три місяці війни будуть дуже важливими і вирішальними. За його словами, до битви готуються обидві сторони.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навесні росіяни можуть наступати із районів, які вони вже окупували на півдні та сході України.

Своєю чергою, заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше попереджала, що українці повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, зокрема і ще одного нападу окупантів з Білорусі. Але попереджати офіційно про новий масштабний наступ було б некоректно, оскільки ворог має кілька сценаріїв і ухвалює рішення перед самою його реалізацією.

На думку військових Польщі, найреалістичніше те, що 2023 року російські війська завдадуть ще одного удару по Україні з території Білорусі і спробують знову взяти Київ, можливо, вже за участі частини військ Лукашенка, щоб таким чином втягнути РБ у війну.

А от колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак висловив думку, що перший квартал 2023 року стане переламним у війні й Україна вийде з неї переможницею, для Росії ж не може бути жодних поступок - лише її ізоляція на міжнародній арені.

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