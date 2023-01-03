"Це війна": у Міноборони розповіли, чи попередять українців про новий масштабний наступ РФ

Міноборони не приховує, що зараз у Білорусі фіксують рух особового складу та техніки.

Українці повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, зокрема, і ще одного нападу окупантів з Білорусі. Але попереджати офіційно про новий масштабний наступ було б некоректно, оскільки ворог має кілька сценаріїв і ухвалює рішення перед самою його реалізацією.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Заступниця голови Міноборони наголосила, що це війна і Росія може використати все що завгодно, зокрема і більш інтенсивно Білорусь.

"Тому всі повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, але розуміти, що ми володіємо інформацією і максимально наскільки може бути держава готова", - сказала Маляр.

Вона пояснила, що армія РФ орієнтується по ситуації та по динаміці на фронті, розраховуючи ресурси.

"У ворога так само є, як і було декілька сценаріїв і вони орієнтуються по ситуації. Вони теж ухвалюють рішення в останні години й ті, хто його виконують, вони не знають за день до того як, де і які будуть виконувати рішення", - відповіла Маляр на запитання, чи можливі якісь попередження про імовірний наступ ворога і додала, - "В цій ситуації некоректно говорити про попередження".

Заступниця Резнікова акцентувала, що територія Білорусі постійно використовується росіянами для ведення війни і українцям завжди відкрито говорять про те, що зараз на території РБ відбувається рух особового складу та техніки.

"Він відбувається від лютого. Вони постійно імітують там навчання, насправді ж ми розуміємо, що це стан готовності", - зауважила вона.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін усіляко схиляє білоруського диктатора Олександра Лукашенка прямо доєднатися до війни проти України. Польські військові вважають, що найреалістичнішим є той розвиток подій, що 2023 року російські війська завдадуть ще одного удару по Україні з території Білорусі і спробують знову взяти Київ, можливо, вже за участю частини військ Лукашенка, щоб таким чином втягнути РБ у війну.

Як повідомляв раніше представник ГУР Міноборони Андрій Черняк, росіяни 2023 року можуть одночасно піти з півночі або сходу.

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