"Це військовий злочин": посол Ізраїлю відреагував на звірства армії РФ у Бучі

Михайло Бродський шокований фотографіями з Бучі.
Посол Ізраїлю Михайло Бродський прокоментував звірячі вбивства мирних мешканців, які скоїли війська РФ у Бучі.
Дипломат зазначив, що він шокований цим військовим злочином.
"Глибоко шокований фотографіями з Бучі. Вбивство мирних жителів є військовим злочином і не може бути виправданим", - написав Михайло Бродський у своєму twitter.
Нагадаємо, у Київській області росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.
ТСН.ua зібрав інформацію та фото з місць найстрашніших злочинів окупантів у Київській області: Бучі, Гостомеля, Ірпеня тощо.
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