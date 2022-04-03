"Це військовий злочин": посол Ізраїлю відреагував на звірства армії РФ у Бучі

"Це військовий злочин": посол Ізраїлю відреагував на звірства армії РФ у Бучі

Михайло Бродський шокований фотографіями з Бучі.

Посол Ізраїлю Михайло Бродський прокоментував звірячі вбивства мирних мешканців, які скоїли війська РФ у Бучі.

Дипломат зазначив, що він шокований цим військовим злочином.

"Глибоко шокований фотографіями з Бучі. Вбивство мирних жителів є військовим злочином і не може бути виправданим", - написав Михайло Бродський у своєму twitter.

Нагадаємо, у Київській області росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.

ТСН.ua зібрав інформацію та фото з місць найстрашніших злочинів окупантів у Київській області: Бучі, Гостомеля, Ірпеня тощо.

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