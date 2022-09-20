"Це візит-інформування": колишній посол України в Білорусі розповів, навіщо Патрушев відвідав Китай

Секретар Ради безпеки РФ Патрушев відвідав Китай. Але все це є “ілюстрацією”.
Секретар Ради безпеки РФ Патрушев відвідав Китай, бо був запланований так званий “референдум” на окупованих росіянами територіях України.
Про це заявив український політик і дипломат, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний в інтерв'ю ТСН.ua.
“Всі ці човникові рейди відбуваються лише як ілюстрації і фрагменти того, що буде робити Москва. Заплановано референдум – має їхати казати про це, бо як не скаже, можуть пожурити пальчиком. Це візит-інформування. Фюреру Путіну сказали в Самарканді, що виходячи із лідерських позицій і гегемонії великих держав, надалі все, що будеш робити – відповідати. І ми будемо приймати рішення, що ти будеш робити, а що – ні”, – наголосив Роман Безсмертний.
Нагадаємо, що українські військові на Херсонщині збили черговий російський штурмовик Су-25.
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