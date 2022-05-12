"Це визнання нездатності взяти ключові міста": розвідка Британії заявила, що РФ виводить свої сили з Харківської області

"Це визнання нездатності взяти ключові міста": розвідка Британії заявила, що РФ виводить свої сили з Харківської області

Росія виводить свої підрозділи із Харківської області після тяжких втрат. Це мовчазне визнання своєї нездатності захопити ключові українські міста.

Путінська армія, яка варварськи нищить Україну від початку повномасштабної війни 24 лютого та ще 8 років на Донбасі і в анексованому Криму, виводить військові підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат, яких їм завдали ЗСУ.

Про це йдеться в оновлених даних Британської розвідки щодо ситуації в Україні 12 травня.

"Українські сили продовжують контратаки на північ від Харкова, відбиваючи кілька міст і сіл у напрямку кордону Росії. Приоритизація Росією операцій на Донбасі зробила підрозділи, дислоковані в Харківській області, вразливими для мобільних та високомотивованих українських контратакуючих сил ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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У розвідці кажуть, що попри деякий успіх Росії в оточенні Харкова на початкових етапах війни, нині окупанти вивели частини з регіону для реорганізації та поповнення своїх сил після великих втрат.

Тепер росіяни, ймовірно, розгорнуть на східному березі річки Сіверський Донець блокуючі сили для захисту західного флангу зосередження основних сил Росії та основних шляхів постачання для операцій в районі Ізюма.

"Виведення російських військ з Харківської області є мовчазним визнанням нездатності Росії захопити ключові українські міста, де вони очікували обмеженого опору з боку населення", - додали у Міноборони Британії.

Нагадаємо, українські захисники звільнили від окупантів ще один населений пункт на Харківщині.

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