"Це ворожий об'єкт": Зеленський заявив, що Кримський міст має бути нейтралізовано

За словами президента, Кримський міст - це не просто логістична дорога.

Кримський міст є для України законною метою, яка має бути нейтралізована.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Аспенівському безпековому форумі, пише CNN.

"Для нас це ворожий об'єкт, побудований поза законом", — сказав він.

Український президент підкреслив, що російські окупанти порушили міжнародне право, спорудивши міст через Керченську протоку.

"Це наша мета, і будь-яка мета, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізована", — додав президент.

Нагадаємо:

17 липня стало відомо про "надзвичайну подію" на Кримському мосту, у зв’язку з чим рух по ньому зупинено. Мінтранс Росії заявив, що на прольотах Кримського мосту пошкоджено дорожнє полотно. Згодом влада вже підтвердила, що через події на мосту дві людини загинули і одна – постраждала.

Міст атакували нібито за допомогою надводних дронів.

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня ЗСУ Наталія Гуменюк зазначила, що нинішня ситуація на Кримському мосту може стати ще одним аргументом, використаним російською стороною, у контексті "зернової угоди".

Читайте також: