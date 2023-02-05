"Це все фікція": Подоляк прокоментував заяву експрем'єра Ізраїлю про обіцянку Путіна

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що заява колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннет про "обіцянку Путіна не вбивати президента України Володимира Зеленського" – не відповідає дійсності.

Про це Подоляк написав у Twitter і вкотре нагадав, що єдине бажання Росії – знищити Україну.

"Виникають дивні інсайди ексів про "посередництво": Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція. За ru-вторгненням стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки чи санкції, а бажання РР знищити Україну та вбивати українців", - йдеться у дописі.

Заява Нафталі Беннета про обіцянку Путіна не вбивати Зеленського

Колишній очільник уряду Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що Володимир Путін особисто пообіцяв йому не вбивати президента України Володимира Зеленського. Ця розмова відбулась між ними 5 березня у Москів, куди Беннет прилетів, щоб виступити посередником між РФ та Україною.

Беннет заявив, що всі контакти, які він зробив у ролі посередника, узгоджувалося зі США.

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