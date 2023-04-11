"Це все гарно у Путіна в телевізорі, а ми, як гарматне м'ясо тут": окупант розповів про втрати (перехопення)

Росіянин також попросив дружину якомога швидше звернутись до прокуратури, щоб витягнути його з України.

Військовослужбовець РФ розповів про втрати та попросив дружину якомога швидше звернутись до прокуратури, щоб витягнути його з України.

Про це свідчить перехоплення Головного управління розвідки.

"Тут лінія оточення скоро, напевно, потрапимо, бл*дь", - повідомив окупант.

За його словами, у роті, де мало би бути 100 осіб, лишилося лише 35.

"Додому лише 300-м, якщо не 200-м", - скаржиться солдат.

Він також висловив скептичні сподівання щодо відпустки.

"Командиру тут "по барабану", вони в штабі, якщо щось і станеться, вони перші втічуть (...) Ні грошей не платять, постачання немає, ні ротації, нічого немає", - каже окупант.

Нагадаємо, у напрямках Бахмута, Мар’їнки та Авдіївки окупанти щодня втрачають близько двох рот. Полонені розповідають, що в бій їх відправляють "не досить тверезі командири, без жодної підготовки, просто піднімають серед ночі особовий склад, під дулами автоматів, пістолетів відправляють їх штурмувати позиції".

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