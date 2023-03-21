"Це все показуха": у Кремлі видалили відео, на якому у Маріуполі Путіну намагаються сказати правду

Зі сайту Кремля видалили відео на якому особі, схожій на диктатора Путіна, під час візиту до окупованого Маріуполя намагаються сказати правду.

На відео, яке раніше опублікували на сайті Кремля чути, як під час візиту особи, схожої на російського диктатора, до зруйнованого окупаційною армією Маріуполя, чути крики місцевих жителів про те, що "це все брехня та показуха".

На нових кадрах, цей момент уже видалили та змонтували відео таким чином, що воно починається з того, як колаборантка з Маріуполя дякує диктатору за те, що Росія знищила українське місто.

Нагадаємо, 19 березня російський диктатор Путін відвідав окупований Маріуполь. Там йому подякували за знищення міста місцеві колаборати та мародери. Так, жінкою, яка дякувала Путіну "за перемогу", виявилася Ірина Волосатова.

"Раніше проживала з батьками в моєму будинку... З усією своєю сім'єю обікрали всю нашу квартиру, не пускала мою маму пройти до власної квартири, квартиру сусідки зверху теж розмародерили. Завжди була за РФ, всім незадоволена, українською владою і життям в Україні — результат ви бачите всі на цьому відео. Наговорила собі років на 15", - йдеться у дописі спільноти "Маріуполь. Спротив"

Російський правозахисник та журналіст Марк Фейгін не виключає, що окуповані території відвідував не Путін, а його двійник.

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