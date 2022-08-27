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"Це взагалі ні про що": Арестович оцінив загрозу від третього армійського корпусу РФ

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Час на прочитання
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"Це взагалі ні про що": Арестович оцінив загрозу від третього армійського корпусу РФ

Скриншот з відео

Якщо Росія перекине на війну до України третій армійський корпус, то ризикує прискорити перспективу обвалення фронту для своїх військ.

ЗСУ ліквідовуватимуть їх за допомогою систем HIMARS.

Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович сказав у розмові з російським опозиціонером, юристом та адвокатам Марком Фейгіним.

"Перспективи у них такі. Вони будуть вести позиційно-маневрену оборону, а ми будемо вбивати їх HIMARSами – багато і зі смаком, поки не усвідомлюють. Після цього маячить перспектива обвалення фронту і звалювання з нашої Богом врятованої країни якнайдалі", – описав сценарій подій Арестович.

Він також висловив переконання, що цей третій російський армійський корпус не є загрозою для українських захисників.

"Ці 15 000 (військових – ред.), які вони притягнуть і кинуть на різні ділянки. Вони з цього цілих 15 БТГ зроблять? Це взагалі ні про що. Навіть якщо їх на один напрямок кинути, це просто ні про що. Особливо з проблемами з тиловим постачанням", – пояснив радник ОП.

Нагадаємо, аналітики Conflict Intelligence Team повідомили, що Росія перекидає на фронт до України нещодавно сформований третій армійський корпус із найсучаснішою технікою, але погано підготовленими вояками.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1510
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