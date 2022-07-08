Це взаємна повага та глибоке взаємне розуміння ризиків: Зеленський прокоментував вступ Швеції та Фінляндії у НАТО

Вибір Альянсу, щоб прийняти до себе Швецію та Фінляндію — це превентивні кроки щодо недопущення можливості Росії атакувати інші території та людей.

Україна 100% підтримує вступ Швеції та Фінляндії в НАТО.

Про це в інтерв’ю телеканалу CNN розповів президент України Володимир Зеленський.

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“Ми 100% підтримуємо рішення світу та рішення цих держав. Це взаємне рішення. Це взаємна повага та глибоке взаємне розуміння ризиків, які чекають на ці країни, через таке агресивне ставлення Росії до суверенних держав. Сьогодні весь світ допомагає Україні: хтось гуманітарно, хтось фінансово, хтось зброєю. Світ багато всього робить, а можно просто було б взяти Україну в НАТО - просте рішення”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Україна має докази, що плани РФ не обмежуються захопленням Донецької і Луганської областей.

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