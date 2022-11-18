"Це вже безпрецедентно": українські військові утримують Бахмут і систематично відправляють до Кобзона окупантів

Бахмут українські військові утримують понад чотири місяці. Там гнучка лінія фронту, розташована на невеликій відстані.

Українські військові утримують Бахмут вже понад чотири місяці. Там іде позиційна війна. Іноді, щоб зберегти особовий склад, командирам доводиться ухвалювати складні рішення.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, фронт у Бахмуті гнучкий та розташований на невеликій відстані.

“Ми тримаємо Бахмут понад чотири місяці - це вже безпрецедентно. Там гнучка лінія фронту, розташована на невеликій відстані, там іде позиційна війна. Іноді, щоб зберегти особовий склад і не втратити ініціативу на тому напрямку, командирам приходиться приймати складні рішення щодо того, щоб відійти. Але найголовніше зараз, що там тримається оборона і ворог не може досягнути головного - прорватися і йти далі завойовувати нашу землю”, - наголосив Сергій Череватий.

Також він додав, що успіх наших військових полягає у кількості "закобзонених" окупантів, які постійно несуть втрати на фронті.

Нагадаємо, що окупанти гатять по Бахмуту з усього, що мають. Втім, наші захисники героїчно дають відсіч ворогу. На боці ворога воює значна частина найманців з ПВК "Вагнер", зокрема й зеків.

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