"Це як іти в наступ з луками і стрілами": Залужний пояснив, як західна авіація допоможе в контрнаступі

Кількість літаків, які чергують біля західних кордонів України, вдвічі перевищує кількість російських повітряних суден, які б'ють по позиціях ЗСУ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонує хоча б кілька з них перекинути безпосередньо до України для захисту нашого неба.

Про це він сказав в інтерв’ю The Washington Post.

На своєму командному пункті Залужний має екран, який показує йому все, що перебуває в повітрі в будь-який момент - авіація країн НАТО на західному кордоні України, українські літаки в небі над Україною і російські літаки на східних кордонах.

"Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перекинути сюди?" - каже Залужний.

За його словами, російський парк літаків Су-35 має значно кращі радари і дальність польоту ракет, тож застарілі українські літаки не можуть з ними конкурувати. В результаті українські військові на землі легко стають мішенню для окупантів.

"Ніхто не каже, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Навіщо? Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся загрожувати всьому світу. Достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Тому що іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це якби ми зараз пішли в наступ з луками і стрілами, і всі б сказали: "Ви здуріли?". Але з цим питанням (передавання авіації- ред.): "Ні, ні", - емоційно висловився головнокомандувач.

Нагадаємо, генерал Залужний також розповів, що його "дратують" заяви про те, що контрнаступ відбувається повільніше від очікуваного, адже українські військові платять кров'ю за кожен метр просування на фронті. Він наголосив, що для швидшого просування українським військовим необхідно більше зброї, зокрема – винищувачі F-16.

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