"Це якась принципова позиція?": війсковий відреагував на перестановки в уряді

На посаду міністра у справах ветеранів Рада призначила Наталію Калмикову.
Верховна Рада 5 вересня призначила Наталію Калмикову на посаду міністра у справах ветеранів України. За її призначення проголосували 256 народні депутати.
- На вебпорталі парламенту України зазначено, що Наталія Калмикова має кваліфікації лікаря та магістра з публічного управління. З 2017 року працювала керівницею військового обліку БО МБФ "Повернись живим".
- У 2021 році обіймала посаду радниці з гендерних питань Командувача Сухопутних сил Збройних Сил України.
- З 2022 по 2023 роки була виконавчим директором бюджетної установи "Український ветеранський фонд" Міністерства у справах ветеранів України.
- З 27 вересня 2023 року Наталія Калмикова працювала на посаді заступника міністра оборони України.
Це призначення прокоментував екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр майор ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.
"Стосовно перестановок в уряді у мене поки лише одне питання: не ставити на посаду міністра ветеранів ветерана – це якась принципова позиція?" – написав Жорін.
Нагадаємо, в уряді сталося велике “перезавантаження”: Верховна Рада призначила дев'ять міністрів, крім того, посад позбулися троє чиновників.
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