"Це є дзеркальною відповіддю": ВМС про військову загрозу для російських портів у Чорному морі

Атаки на російські кораблі - це відповідь ворогу.

Про це заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук в етері всеукраїнського марафону.

"Це є дзеркальною відповіддю на те, що наші вороги робили в Чорному морі ще до початку повномасштабного вторгення. Вони оголошували ділянки Чорного моря в північно-західній частині, ближче до наших берегів, перекритими, небезпечними дя судноплавства.

Вони могли перекрити все море, оголосити ці ділянки місцем проведення якихось навчань - просто для того, щоб перешкоджати цивільному судноплавству, вже не кажучи про військове. Вважалося, що це нормально, при тому, що не мали на це ніяких прав. Вони і після того оголошували такі ділянки перекритими неодноразово, але це дивувало - перекривають якісь ділянки в нашому морі. І тільки зараз ми по факту зробили таке саме прибережне попередження через відповідні структури. Ці попередження розповсюджуються публічно. Всі причетні до судноплавства їх отримують, і чудово про це знають. До речі, так само було оголошено прибережне попередження 20 липня цього року щодо заборони судноплавства і пересування Керченською протокою, яка згідно міжнародному законодавству є територією України. Але представники Російської Федерації знеїтували цим попередженням, внаслідок чого стався прикрий інцидент з одним з суден, яке обслуговує інтереси російської армії," - сказав він.

З його слів, подібні ситуації і дії завжди мають економічні наслідки.

Нагадаємо, Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії шести російських портів на Чорному морі.

Раніше Міністерство оборони України оприлюднило заяву, в якій попереджає, що всі судна, які з 21 липня прямуватимуть до портів Російської Федерації або окупованих українських портів, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

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