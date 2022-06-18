"Це їх дуже нервує": Арестович розповів, що ЗСУ за три дні знищили сім ворожих складів з боєприпасами

"Це їх дуже нервує": Арестович розповів, що ЗСУ за три дні знищили сім ворожих складів з боєприпасами

За останні три дні Збройні Сили України знищили щонайменше сім ворожих складів з боєприпасами, що розташовані на окупованих територіях.

Як пояснив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, за це російські окупанти збільшили активність ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.

Про це радник керівника ОП розповів у розмові з російським адвокатом, правозахисником та журналістом Марком Фейгіним у суботу, 18 червня.

Також читайте Ракетна атака росіян по Дніпропетровщині: зросла кількість постраждалих

"Із вагомого - це те, що відбувається ракетно-артилерійська війна протягом двох-трьох діб. Справа в тому, що за останні три дні знищили щонайменше 7 складів на території зайнятих противником великих артилерійських складів, в якому там по тисячу боєприпасів, а то і більше. Це їх дуже нервує, і вони намагаються мстити нам, завдаючи ударів по містах. Зокрема, за сьогодні був удар по Харківщині, Дніпропетровщині, Миколаєву зі спробою бити по підприємствах або по наших військових складах, або по підприємствах, скажімо так, де виробляються паливно-мастильні матеріали", - пояснив Арестович.

За його словами, не усі російські ракети долітають до цілі. Українські сили частину із них збивають.

"Як звичайно, якщо і попадають ракети, то далеко не усі. Є жертви та поранені внаслідок ударів. Ми б'ємо по військових об'єктах, вони - по чому можуть. Інша справа, що ми б'ємо точно. Ми завжди беремо до уваги той факт, що можуть постраждати цивільні, і ніколи не б'ємо, коли є така загроза.

Нагадаємо, ввечері у суботу, 18 червня, російські окупанти завдали ударів по Новомосковському району, що на Дніпропетровщині. Три ракети зруйнували нафтобазу, після чого виникла масштабна пожежа.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко додав, що через ракетні удари РФ по Новомосковському району кількість постраждалих зросла до 11 осіб, один з них - у тяжкому стані.

Зеленський вручив нагороди медпрацівникам у Миколаєві

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.