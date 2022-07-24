"Це їхній останній шанс": російський опозиціонер повідомив, коли і за яких умов режим Путіна може спіткати крах

Війна в Україні, яку розпочав диктатор РФ Путін, може розвиватися надалі за трьома сценаріями. Один із варіант - трансформація війни у більш затяжну фазу з переходом через зиму.

Але у такому разі навесні може початися крах путінського режиму. Утім, режим Путіна може спіткати тотальний крах і раніше - у разі успішного контрнаступу ЗСУ на Херсоні.

Про це заявив 13-й чемпіон світу з шахів, російський опозиціонер Гарі Каспаров в інтерв’ю OBOZREVATEL.

За його словами, найважливішим етапом у війні України проти Росії буде визволення українського Херсона від загарбників. Якщо ЗСУ вдасться досягти цього найближчого місяця, це стане важливим поворотом, а українська перемога загалом обернеться тотальним крахом для путінського режиму.

"Один, як то кажуть, швидший (сценарій. - Ред.). І він оптимістичний, враховує три-чотири місяці – до зими. Другий – більш затяжний. Звісно, хотілося б його уникнути, але він також можливий. Це трансформація війни у більш затяжну фазу з переходом через зиму", – каже Каспаров.

На його думку, у разі якщо війна триватиме і Європі вдасться пережити зиму без політичної катастрофи, тоді навесні може початися крах путінського режиму. На думку Каспарова, це є третім сценарієм.

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"Це їхній останній шанс. І якщо Україна не зможе виграти війну і здобути рішучу перемогу в серпні, вересні, жовтні, тобто до початку холодів, тоді питання впиратиметься у здатність Європи й Америки пережити економічну кризу. Я все-таки вважаю, що в них є ресурс", – сказав шахіст.

Він вважає, що до весни режим глави РФ Володимира Путіна дійсно може спіткати тотальний крах. Адже навряд російська економіка має такий запас міцності. На думку опозиціонера, йдеться не лише про пролонгацію на рік економічної міцності, а й у погіршенні психологічного стану будь-якого російського чиновника, який "розуміє, що це не на рік, а назавжди".

Нагадаємо, Зеленський прокоментував можливість переговорів із Кремлем.

Як повідомлялося, в Абхазії спалахнули протести, бо РФ хоче збудувати на території унікального заповідника резиденцію Путіна.

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