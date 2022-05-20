"Це їхній внесок у власну безпеку": Зеленський - про важливість підтримки України світовою спільнотою

"Це їхній внесок у власну безпеку": Зеленський - про важливість підтримки України світовою спільнотою

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому для світових партнерів важлива підтримка українців у війні з російськими окупаційними військами.

Захист України допоможе унеможливити подальшу агресію Росії проти інших країн.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 19 травня.

"Це (допомога Україні - ред.) для партнерів не просто витрати чи подарунок. Це їхній внесок у власну безпеку. Бо захист України означає і їхній захист від нових війн і криз, які Росія може спровокувати. Може, якщо матиме успіх у війні проти України. І тому ми всі разом маємо забезпечити, щоб не було жодного успіху у Росії в агресії проти нашої держави. Ані воєнного, ані економічного, ані будь-якого іншого", - підкреслив Зеленський.

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Нагадаємо, що Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив 19 травня, що схвалив надання Україні додаткових американських озброєнь, спорядження та матеріалів на 100 млн дол.